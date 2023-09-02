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Irak'ta trafik kazası: 16 can kaybı, 13 yaralı

Bağdat'ta meydana gelen trafik kazasında çoğu İranlı olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı açıklandı.
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Irak ırak Bağdat Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında çoğu İranlı 16 kişi yaşamını yitirdi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Duceyl-Samarra yolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada, 16 kişi yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

INA'da kazanın nedenine ilişkin detay verilmezken hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun İran vatandaşı olduğu açıklandı. (Kaynak: AA)

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