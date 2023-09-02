Eşwaq Caf: Bağdat'ta Kürdistan halkına karşı yapılanlar farklı bir Enfal sürecidir

ERBİL (K24)

K24 yayınına katılan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komite üyesi Eşwaq Caf, son dönemlerde Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi’ne karşı izlediği politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Caf şunları söyledi:

“Kürdistan halkının aleyhine yaşananlar, hiçbir anayasal ve yasal düzenlemede karşılığı yoktur. Kürdistan'ın bütçesinden ve çalışanların maaşlarından kesilmesi 2014 planının ve komplosunun devamıdır. Kürdistan Bölgesini yok etmeye çalışıyorlar. Ayrıca 16 Ekim 2017 olaylarında askeri operasyonlarda yapamadıklarını şimdi farklı bir şekilde yapmak istiyorlar.”

Caf, "Kürdistan Bölgesi'ne karşı yapılanlar, Bağdat'ın bütçe kanununun mecazi bir yorumudur ve yaşananların Kürdistan Bölgesi'ni hedef aldığı açıktır” dedi.

Kürtlerin birlikte hareket etmediğine dikkat çeken Caf, “Bağdat o kadar güçlü değildir ama Kürtlerin Kürdistan Bölgesi’ni ve Kürdistan halkının haklarını savunma konusundaki bütünlüğü ve birlik eksikliği, onları şehit kanlarıyla elde ettiğimiz her şeyi yok etmeye yöneltti” ifadeleri kullandı.



Bağdat hükümetin Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü hedef aldığını kaydeden Caf, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti tüm anayasal ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmiştir ancak yaşananlar Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdir. Erbil ile Bağdat arasında teknik bir sorun yok. Şu anda yaşanan sadece siyasi bir sorundur" dedi.



Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yapılanların kabul edilemez olduğunu belirten KDP’li Caf, şöyle devam etti:

"Şu anda Kürdistan halkına karşı yapılanlar, Enfal süreciyle aynı ama farklı bir şekilde Kürdistan halkını aç bırakarak, haklarını çiğneyerek yapıyorlar. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

KDP Merkez Komitesi üyesi son olarak, "Kürdistan halkı artık Irak hükümetinin yanlış politikalarının ve uluslararası toplumun sessizliğinin kurbanı olmamalıdır" şeklinde konuştu.