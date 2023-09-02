Başkan Barzani: Kerkük’te evlatlarımızın kanının dökülmesinin bedeli ağır olur

ERBİL (K24)

Kerkük’te bugün yaşananlara ilişkin bir açıklama yayınlanan Başkan Mesud Barzani, “Bu, fitne çıkarmaya ve bir arada yaşamayı yok etmeye yönelik bir girişimdir” dedi.

Kerkük’te bir grubun Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Genel Merkezinin açılmasını engelleme bahanesiyle Erbil-Kerkük yolunu kapattığını kaydeden Başkan Barzani, söz konusu çevrelerin vatandaşların normal yaşamlarını sürdürmelerine izin vermediklerini ve Kerkük halkı için oldukça olumsuz ve tehlikeli bir durum yaratıklarını belirtti.

Başkan Barzani şöyle devam etti:

“Kerkük'ün kent halkları arasında bir arada yaşamanın, kardeşliğin ve birliğin örneği olması gerektiğini her zaman vurguladık. Ancak bu davranış uygunsuz ve yasa dışıdır. Bu, fitne çıkarmaya ve bir arada yaşamayı yok etmeye yönelik bir girişimdir.

Kerkük'te son birkaç gündür güvenlik güçlerinin, yol kapatanların kaosuna ve yasa dışı davranışlarına engel olmaması, bugün ise Kerkük'te Kürt gençlerine ve göstericilere karşı şiddet uygulanması oldukça şaşırtıcı.

Bu tür davranışlar kabul edilemez ve çok kötü sonuçlar doğuracaktır. Kerkük'te evlatlarımızın kanının akıtılmasının bedeli ağır olacaktır.

Irak Başbakanı'nı bu yol kapatma ve kaosa son vermeye, Kerkük ve diğer bölgelerin bir arada yaşama ve istikrarını doğrudan hedef alan baskı, ayrımcılık ve engellere son vermeye çağırıyorum.”