Başbakan’dan Kerkük açıklaması: Irak Başbakanı acilen durumu kontrol altına almalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani Kerkük'teki duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Başbakan Mesrur Barzani açıklamasında, “Kerkük'te demokrasiye ve barış içinde bir arada yaşamaya karşı yapılan isyanları şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Şovenistlerin saldırısına uğrayan Kürt vatandaşların şehit edilmesini ve yaralanmasını kınıyoruz” diyen Başbakan, “Irak Başbakanı'nı acilen bu istenmeyen durumu kontrol altına almaya, vatandaşların ve göstericilerin hayatlarını korumaya ve sorumsuz kişilerin durumu daha da karmaşık hale getirmesine artık izin vermemeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kerkük'te zulme uğrayan Kürt vatandaşlarımızı da kendilerini tutmaya ve sert tepkilerden kaçınmaya çağırıyorum. Ayrıca Kerkük'ün yerli Arap ve Türkmen vatandaşlarına, şehre yabancı olan insanların toplumlar arası barışı ve bir arada yaşamayı bozmasına izin vermemeleri çağrısında bulunuyorum.”