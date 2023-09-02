Kerkük Emniyet Müdürü: Göstericilere ateş edenler hakkında soruşturma açılacak

KERKÜK (K24)

Kerkük Emniyet Müdürü Kawa Xerib, düzenlediği basın toplantısında, şehirde Irak güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Xerib, Kerkük'teki durumu istikrara kavuşturmak için Irak'taki tüm siyasi partilerin ve liderlerin görüşmelerde bulunduğunu ve 2 gün içinde Kerkük'teki durumun normalleşeceğini söyledi.

Kerkük Emniyet Müdürü ayrıca, göstericilere ateş açanlar hakkında soruşturma açılacağını belirtti.

Xerib, çözüm için Kürtlerin taleplerini gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.

Kerkük-Erbil yolunun açılmasını talep eden Kerkük'teki Kürtlere bugün akşam saatlerinde Irak güvenlik güçlerin ateş açması sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.