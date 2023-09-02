ERBİL (K24)

Kerkük’te yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Kerkük'ün yasa ve anayasanın uygulanmasına ihtiyacı var, daha fazla yasa dışı faaliyete değil” ifadelerini kullandı.

Erbil-Kerkük karayolunun 6 gündür hukuka aykırı bir şekilde kapatıldığını ve bu duruma Kerkük yönetiminin sessiz kaldığını kaydeden Neçirvan Barzani, “Kerkük yönetiminin genel olarak kent sakinlerinin hayatını etkileyen bu duruma müdahale etmemesinin ardından Kürt vatandaşlar Kerkük'teki barikatları protesto etti. Ama maalesef buna şiddetle karşılık verildi, bir genç şehit oldu ve çok sayıda kişi de yaralandı” dedi.

Yaşanan güvenlik kargaşasına büyük bir endişeyle baktıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Neçirvan Barzani, “Sivil göstericilere ateş açılmasını ve silah kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Kerkük'te kaos ve güvenlik boşluğu yaratılması, bir arada yaşam, güvenlik ve istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin derhal gerekli tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini ayrım gözetmeksizin korumanın yanı sıra ateş edenleri yargılamanın güvenlik güçlerinin görevi olduğunu bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kerkük’te huzur ve güvenliği korumak, ildeki güvenlik durumunun herhangi bir nedenle bozulmasına izin vermemek tüm tarafların sorumluluğundadır. Herkes itidalli olmalı, yollar açılmalı, Kerkük’teki vatandaşlar huzur ve normal hayata kavuşmalı.”