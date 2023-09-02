Politika

Irak Cumhurbaşkanı'ndan Kerkük için diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Kerkük'teki gerilimi azaltmak için yapıcı diyalog çağrısında bulundu.
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Irak Latif Reşid ırak Kerkük

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, yaptığı açıklamada, "Irak genelinde barışın güçlendirilmesine önem veriyoruz. Kerkük'te çatışan taraflara güce başvurmamaları çağrısını yapıyoruz. Irak'ın istikrarını her türlü çıkarın üstünde görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Reşid, durumu istikrara kavuşturmak ve Irak halkının kazanımlarını korumak için yapıcı diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Irak Cumhurbaşkanı, “Kerkük, Irak'ta kardeşliğin simgesidir ve bu imajın yok edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Reşid ayrıca, şehirdeki durumun kontrol altına alınması için Irak hükümeti ve güvenlik güçlerinden ciddi müdahalede bulunmasını talep etti.

Kerkük-Erbil yolunun açılmasını talep eden Kerkük'teki Kürtlere bugün akşam saatlerinde Irak güvenlik güçlerin ateş açması sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

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