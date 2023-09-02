Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Irak Başbakanı, Kerkük’ü görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kerkük’teki durumu görüştü.
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kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed Şiya Sudani Kerkük

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kerkük’teki güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, Kerkük'te barış ve istikrarın korunması için ilgili tarafların acilen önlem alması gerektiğinin vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Kerkük'te barış ve istikrarın korunması, şehrin ve vatandaşların bir arada yaşam ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü girişimin önlenmesi için acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı” denildi.

Ayrıca açıklamada, “Her iki taraf da kentteki güvenlik güçlerinin Kerkük'teki tüm toplulukların huzur ve istikrarını ayrımcılık yapmadan sürdürmesi ve kentteki güvenlik durumunun daha fazla kaos ve karmaşık hale gelmesini önlemesi gerektiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölüm ve yaralanmalara neden olan tetikçilerin de araştırılıp yargılanmasına vurgu yapıldığı bildirildi.

 

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