Kürtlerin protestosu sonuç verdi: Erbil-Kerkük yolu açıldı

KERKÜK (K24)

Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup ile kentin dayatmacı yönetimi ve ırkçı Arap ve Türkmen tarafların birkaç gün önce Erbil-Kerkük yolunu kapatarak kurduğu çadır, dün Kürtlerin düzenlediği gösteri sonrası kaldırılmak zorunda kalındı ve yol trafiğe tekrardan açıldı.

K24 muhabiri, söz konusu grupların bölgeyi boşalttığını bildirdi.

Kerkük polisinden alınan bilgiye göre dünkü gösterilere yapılan sert müdahale sonucu 3 Kürt gösterici şehit oldu, 12 vatandaş da yaralandı. Onlarca Kürt gencinin de Iraklı güçlerce gözaltına alındığı öğrenildi.

Muhabirimiz, Irak güvenlik güçlerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu Hawkar Abdullah, Heval Star ve Samed Muhammed isimli vatandaşların şehit olduğunu, yaralanan ve durumu ağır olan birçok kişinin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Olayların ardından Başkan Mesud Barzani, Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin yayımladığı mesajlar üzerine Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Muhammed Şiya Sudani, vatandaşların şehit edilmesi ve yaralanması nedenlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Sudani, olaylarda ihmali olanların yargı karşısına çıkarılacağını bildirdi.