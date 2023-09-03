Kerkük şehidinin ailesi: Kürdistan bayrağını açtığı için ateş ettiler

KERKÜK (K24)

Gece geç saatlerde Husen Sabir isimli 49 yaşındaki Kürt esnaf, Kerkük’ün Bazne Caddesi’nde açılan ateş sonucu şehit oldu.

K24’e konuşan şehidin kardeşi, Haşdi Şabi’yi suçlayarak, “Kardeşim esnaftı ve kimseyle bir sorunu yoktu. Sırf Kürdistan bayrağını açtı diye Haşdi Şabi unsurları ateş açarak şehit etti” dedi.

Kerkük Polis Müdürlüğü, K24’ün olayla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Günlerdir Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırdı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 14 sivil de yaralandı. Çok sayıda Kürt genci de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.