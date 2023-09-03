PAK ve TDK-TEVGER: Kerkük Kürdistan'dır, Kürtlere yönelik saldırıları kınıyoruz

HABER MERKEZİ

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-TEVGER) dün Irak güvenlik güçlerinin Kerkük’te Kürtlere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu saldırılar, Peşmerge Güçleri Kerkük'e konuşlandırılmadığı ve Kerkük'ün güvenliği Kürdistan Bölgesi’nin yetkisine girmediği sürece Kerkük Kürtlerinin can ve mal güvenliğinin garanti altına alınamayacağını bir kez daha kanıtladı” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kürt halkının düşmanları Kerkük'ün işgaliyle yetinmiyor, Kürtleri Kerkük'ten sürüp siyasi faaliyetlerini engellemek istiyorlar. 25 Eylül 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunda Kerkük'ün Kürdistan olduğu ve hiçbir işgalci güç ve onun çetelerinin Kerkük'ün kimliğini silemeyeceği bir kez daha teyit edildi. Irak Anayasası'nın 140. Maddesi derhal uygulanmalıdır. Tüm Kerkük halkının, kendi iradesiyle Kerkük'ün haklı olarak Kürdistan Bölgesi'ne bağlanacağına inanıyoruz. Kerküklü Kürt kardeşlerimizin yanındayız.”

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi’nde halkın, siyasi partilerin, sivil kurumların, parlamentonun, hükümetin ve Peşmerge Güçleri’nin bu kirli saldırı ve provokasyonlara karşı tek ses olması gerektiği” belirtildi.

Saldırıların önlenmesi için Bağdat hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

PAK ve TDK-TEVGER açıklamasında ayrıca, “Kiralık Türkmen ve Arap askerlerinin bu provokasyon ve saldırılarının başlamasının Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Bağdat ziyaretinden sonra gelmesi dikkat çekicidir” denildi.

KERKÜK’TEKİ OLAYLAR

Günlerdir Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırdı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 14 sivil de yaralandı. Çok sayıda Kürt genci de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.