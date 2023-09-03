Politika

Kerkük’te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kerkük’te sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ve yola kurulan çadırların da kaldırıldığı bildirildi.
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kürdistan Kerkük Sokağa çıkma yasağı

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına rağmen başta Rehimawa olmak üzere Kürt mahallelerinde çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini ve vatandaşların mahallelere girmesinin engellendiğini aktardı.

Dün düzenlenen gösterilerin sona erdirilmesi için kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 vatandaş şehit olmuş, 14 sivil de yaralanmıştı.

Günlerdir Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırdı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 14 sivil de yaralandı. Çok sayıda Kürt genci de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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