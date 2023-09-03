Metro Merkezi: Ordu ve güvenlik güçleri Kerkük’te taraflı davranıyor

ERBİL (K24)

Metro Merkezi’nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kerkük’te sivillerle gazetecilere yapılan saldırı ve engelleme sert bir şekilde kınandı, uluslararası ve Irak’taki örgütlere ihlallere karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin geçtiğimiz ay, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) işgal edilmiş bürolarının teslim edilmesi talimatı sonrası Türkmen Cephesi, Arap Koalisyonu, Haşdi Şabi güçleri ve Kerkük’teki ithal Arapların itirazlarının artarak Erbil-Kerkük yolunu ulaşıma kapattığı hatırlatıldı.

Kerkük’te sivillerin dün bu tutuma karşı gösteri düzenlediği ancak güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği vurgulandı.

Metro Merkezi farklı kaynaklara dayandırdığı bilgide, ordu ve güvenlik güçlerinin gerginlikte tarafsız davranmadığı ve belli bir tarafın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine işaret etti.

Açıklamada ayrıca, Kerkük’teki Kürt vatandaşların şehit edilmesinden ordu ve güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Dün Kerkük’te Kürt vatandaşların düzenlediği gösterilere Iraklı güçlerce yapılan orantısız müdahale sonucu Hawkar Abdullah, Heval Star, Samed Muhammed ve Husen Sabir isimli vatandaşlar şehit oldu, 15 sivil de yaralandı.

Kürt mahallelerine baskın düzenleyen Iraklı güçleri çok sayıda sivilin yanı sıra 4 gazeteciyi gözaltına aldı, birini de yaraladı.