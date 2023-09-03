Politika

İngiltere: Rusya komşu ülkelerden kişileri savaştırmak üzere silah altına almaya çalışıyor

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dünya Rus ordusu

HABER MERKEZİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın komşu ülkelerden vatandaşları Ukrayna’da savaşmak üzere askere alma kampanyası başlattığı ve bu amaçla internette reklam yayınlamaya başladığı konusunda uyardı.

Şarku’l Avsat’ın AWP’den aktardığı habere göre, Bakanlık tarafından bugün yapılan açıklamada, Ermenistan ve Kazakistan’da 495 bin ruble (5 bin 140 dolar) peşinat ve 190 bin rubleden (1 bin 973 dolar) başlayan maaşların teklif edildiği reklamlar yayımlandı.

Bakanlık, Rusya’nın Ukrayna’da savaşmak için Orta Asya’dan gelen göçmenlerle temas kurduğunu, vatandaşlık verme prosedürlerini hızlandırma ve 4 bin 160 dolara kadar maaş verme sözü verdiğini de ekledi.

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