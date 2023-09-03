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Diyarbakır'da husumetli komşuların kavgasında 1 polis vuruldu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis tüfekle vuruldu.
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kürdistan Diyarbakır kavga polis

HABER MERKEZİ

Olay, sabah saatlerinde Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ’da görev yapan polis Veysi Eğin (28), ailesini görmek için köye izne geldi.

Sabah saatlerinde ailesinin husumetlisi olduğu komşusunun kavgasını ayırmak isteyen Eğin, 15 yaşındaki K.D.’nin ateşlediği pompalı tüfekle vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Eğin, olay yerindeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Eğin, hayatını kaybetti.

Eğin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırılırdı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan K.D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Eğin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kuyular köyünde defnedilecek. (Kaynak: İHA)

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