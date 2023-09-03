Kerkük’te 40’tan fazla Kürt genci gözaltına alındı

KERKÜK (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre dün göstericilere karşı orantısız güç kullanan Irak güvenlik güçleri, bugün 40’tan fazla Kürt gencini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerden birinin babası K24’e yaptığı açıklamada, gençlerin Terör Maddesi’ne göre mahkemeye çıkarılacağı bilgisini aldıklarını söyledi.

Yakınları, gözaltına gençlerin nereye götürüldüklerini bilmediklerini ve kendileriyle iletişim kuramadıklarını belirtti.

Dün gece ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün kaldırılmasının ardından Irak güçleri zırhlı araçlarla Kürt mahallelerine konuşlanmıştı.

Yaklaşık bir haftadır Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırdı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralandı.