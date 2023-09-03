Politika

Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov: Tanrı bana geleceği görme yetisi bahşetti

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, onlarca yıl sonra ülkede neler olacağını şimdiden tahmin edebildiğini öne sürerek, “Tanrı bana geleceği görme yetisi bahşetti” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov
Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov
dünya Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov tanrı

HABER MERKEZİ

Yüksek yetenekli çocuklara yönelik bir okulun açılış konuşmasında, bu çocukların Kırgızistan'ın geleceğini öngörmek ve belirlemek için yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Caparov, "20 ya da 30 yıl içinde ulusumuza ne olacağını ve hangi yolun takip edileceğini görme yeteneğine sahibim. Bu yetenek bana Tanrı tarafından bahşedildi" dedi.

54 yaşındaki Kırgız lider, şu anda neler yaşandığını gözlemleyerek herkesin geleceği tahmin edebileceğini sözlerine ekledi.

Kamu çalışanlarının işe alınma kriterlerini eleştiren Caparov, Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından profesyonel eğitim sistemlerini terk ettiğini ve bunun yerine adam kayırmacılığa kaydığını söyledi.

Yeni açılan okulda ülkeye hizmet edecek profesyonellerin "sıfırdan hazırlanacağını" ifade eden Caparov, "Ondan sonra, gelecek yüzyılda Kırgızistan'ın geleceğini öngörmeye ve belirlemeye hazır olacaklar" diye konuştu.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı bünyesinde açılan liseye ülke çapında yapılan sınavlar sonrasında öğrenci kabul edildi. Bu yıl okula alınan 75 öğrencinin 6 yıl eğitim gördükten sonra mezun olması bekleniyor.

İngilizce ve Kırgızca eğitim verecek okul tamamen ücretsiz olacak ve öğrencilerin yaşam maliyetleri de hükümet bütçesinden karşılanacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv