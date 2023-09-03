Kırgızistan Devlet Başkanı Caparov: Tanrı bana geleceği görme yetisi bahşetti

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Yüksek yetenekli çocuklara yönelik bir okulun açılış konuşmasında, bu çocukların Kırgızistan'ın geleceğini öngörmek ve belirlemek için yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Caparov, "20 ya da 30 yıl içinde ulusumuza ne olacağını ve hangi yolun takip edileceğini görme yeteneğine sahibim. Bu yetenek bana Tanrı tarafından bahşedildi" dedi.

54 yaşındaki Kırgız lider, şu anda neler yaşandığını gözlemleyerek herkesin geleceği tahmin edebileceğini sözlerine ekledi.

Kamu çalışanlarının işe alınma kriterlerini eleştiren Caparov, Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından profesyonel eğitim sistemlerini terk ettiğini ve bunun yerine adam kayırmacılığa kaydığını söyledi.

Yeni açılan okulda ülkeye hizmet edecek profesyonellerin "sıfırdan hazırlanacağını" ifade eden Caparov, "Ondan sonra, gelecek yüzyılda Kırgızistan'ın geleceğini öngörmeye ve belirlemeye hazır olacaklar" diye konuştu.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı bünyesinde açılan liseye ülke çapında yapılan sınavlar sonrasında öğrenci kabul edildi. Bu yıl okula alınan 75 öğrencinin 6 yıl eğitim gördükten sonra mezun olması bekleniyor.

İngilizce ve Kırgızca eğitim verecek okul tamamen ücretsiz olacak ve öğrencilerin yaşam maliyetleri de hükümet bütçesinden karşılanacak.