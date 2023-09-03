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Dünyada bir ilk: Finlandiya dijital pasaport uygulamasını denedi

Finlandiya'da yeni bir pilot uygulama, ülke vatandaşlarının başkent Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapacakları uçuşlarda fiziksel pasaport yerine akıllı telefonlarındaki dijital kimlik belgesini göstererek seyahat etmelerine imkan veriyor.
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HABER MERKEZİ

Proje ilk kez Finlandiya havayolları Finnair ile 28 Ağustos'ta Helsinki'den Londra, Edinburg ve Manchester 'a yapılan uçuşlarda denendi. 

Finnair'le Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarda geçerli olacak pilot uygulama pilot uygulama Şubat 2024'ün sonuna kadar devam edecek.

Proje, Finnair, Finlandiya polisi ve Finlandiya havaalanı işletmecisi Finavia'nın çığır açan ortaklığı ile hayata geçirildi. 

Yalnızca Fin vatandaşlarına sunulan uygulama, Dijital Seyahat Belgesi (DTC) kullanılarak sınır kontrolünden beklemeye gerek kalmaksızın geçme imkanı tanıyor.

Finlandiya Sınır Kontrol Birimi dünyada bir ilk olduğu sanılan dijital pasaport uygulamasının  sınır geçiş deneyimini güvenlikten taviz vermeden "daha hızlı ve yumuşak" hale getireceği görüşünde. 

İskandinav ülkesinin başlattığı bu yeni adımın "gerçek sınır kontrol ortamında" kabul edilmesi halinde, uygulamanın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılabileceğinin bir işareti sayılıyor.

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