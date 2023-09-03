Erbil Valisi Xoşnaw: Kerkük’te yaralananları almaya hazırız

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umd Xoşnaw, Kerkük’te yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Kerkük’te yaralananları alıp tedavilerini üstlenye hazır olduklarını belirtti.

“Erbil Kerküklülerin evidir” diyen Umed Xoşnaw, “Erbil’in kapıları tüm sevgili Kerküklülere sonuna kadar açıktır. Kerkük’te Kürt gençlerine yönelik saldırı, birkaçının şehit edilmesi ve birkaçının yaralanmasından üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerkük’teki protestolarda yaralananları tedavilerini üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Vali Xoşnaw, “Umarım artık Kerküklülerin kanı dökülmez. Yaralıların tedavileri Erbil hastanelerinde için gerekli her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Yaklaşık bir haftadır Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırdı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralandı.