Liverpool evinde Aston Villa’yı 3’ledi
HABER MERKEZİ
Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Liverpool ile Aston Villa, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.
Dominik Szoboszlai'nin 3. dakikadaki golüyle adeta maça önde başlayan Kırmızılar, 22'de Matthew Cash'in kendi kalesini bulmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 55'te arka direkte buluştuğu topu filelere göndererek skoru belirledi.
Liverpool, Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.
Alman teknik adam Jürgen Klopp, İngiltere'nin zirve liginde 300. maçına çıkarken adı transfer dönemi boyunca Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Mohamed Salah, takımıyla gol sevinci yaşadığı maç sayısını 150 yaptı.
Puanını 10'a yükselten Jürgen Klopp'un öğrencileri ligde sıradaki maçına Wolverhampton deplasmanında çıkacak.
6 puanda kalan Aston Villa ise Crystal Palace'ı konuk edecek.