Paşinyan: Ermenistan'ın güvenlik için yalnızca Rusya'ya bağlı olması stratejik bir hata

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İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Ermenitan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan'ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dâhil olmak üzere yüzde 99,999 oranında Rusya'ya bağlıydı" dedi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın kendisinin de silah, cephane ve mühimmata ihtiyacı olduğunu ve bu durumda Moskova'nın istese bile Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağının anlaşılabilir olduğunu belirten Paşinyan "Bu örnek bize güvenlik konularında tek bir ortağa bağımlı olmanın stratejik bir hata olduğunu göstermeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, ülkesini yeterince Rus yanlısı olarak görmediğini belirten Paşinyan, bu nedenle Erivan'ın güvenlik düzenlemelerini çeşitlendirmeye çalıştığını dile getirdi. Paşinyan bu sözlerle, ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına açık bir gönderme yaptı.

Paşinyan ayrıca, Rusya'nın geniş anlamda Güney Kafkasya bölgesindeki rolünü azaltma sürecinde olduğuna inandığını da kaydetti.

Paşinyan, mart ayında yaptığı bir açıklamada “Bölgedeki güvenlik sisteminin işlemediğini gördüğümüz için Batılı ortaklarımızla güvenlik konularını görüşmeye başladık" diyerek, ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Moskova'nın Ermenistan'la Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü kapsamında savunma anlaşması ve ülkede bir askeri üssü bulunuyor.