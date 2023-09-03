Başkan Barzani’nin talimatıyla Kerkük’te yaşamını yitirenler şehit sayılacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü, Başkan Mesud Barzani’nin talimatı ve Başbakan Mesrur Barzani’nin görevlendirmesiyle Kerkük’teki protestolarda yaşamını yitirenlerin şehit sayılacağını açıkladı.

Başbakan’ın, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi için Şehit ve Enfal Bakanlığını görevlendirdiği belirtildi.

Yaklaşık bir haftadır Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırmıştı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralanmıştı.