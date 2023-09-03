Politika

Başkan Barzani’nin talimatıyla Kerkük’te yaşamını yitirenler şehit sayılacak

Başkan Barzani’nin talimatıyla Kerkük’teki protestolarda öldürülenlerin şehit sayılmasına karar verildiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Kerkük şehitler talimat

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü, Başkan Mesud Barzani’nin talimatı ve Başbakan Mesrur Barzani’nin görevlendirmesiyle Kerkük’teki protestolarda yaşamını yitirenlerin şehit sayılacağını açıkladı.

Başbakan’ın, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi için Şehit ve Enfal Bakanlığını görevlendirdiği belirtildi.

Yaklaşık bir haftadır Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarıyordu.

Dün Kerküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açtı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırmıştı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv