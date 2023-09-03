Kerkük’teki Peşmerge heykeli posta pulu oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı yeni bir posta pulu bastı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ofislerinde kullanılacak pulun üstünde Kerkük’teki Peşmerge heykelinin fotoğrafı bulunuyor.

5 bin dinar değerindeki pulun üzerindeki heykelin Kerkük’ün Kürdistaniliğini korumak için canını veren Peşmerge’ye saygının bir ifadesi olduğu belirtildi.

İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, sosyal medya hesabından yeni pulu paylaştı.

Bakanlık daha önce de Kürdistan Bölgesi’nde Kürdistan’ın tarih, coğrafya ve sembollerini içeren pullar bastı. Farklı fiyatlardaki pullar Kürdistan Bölgesi’nin farklı ofislerinden kullanılıyor.