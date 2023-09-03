Politika

Yunanistan’da yangın faciası sonrası göçmenler polise teslim oldu

Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın 16'ıncı gününde sürerken, yanan ormanlık alanda mahsur kalan yaklaşık Suriyeli 20 göçmen polise teslim oldu.
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HABER MERKEZİ

Yunanistan’a geçen Suriyeli göçmenler, Dadia’daki ormanlık alanda saklanırken, yangın nedeniyle yiyecek ve içecek bulamadı.

Biri hamile kadın, biri bebek yaklaşık 20 kişilik göçmen grubu, yardım bulmak amacıyla bir süre otoban kenarında bekledi.

Göçmenler bölgeye gelen polis ekiplerince kimlik tespit işlemleri için karakola götürüldü.

AA’ya konuşan göçmen Abdul, “Çocuk hasta, karım hamile” dedi.

Abdul, üç gündür dağda olduklarını belirterek, savaştan kaçtıklarını ifade etti.

YANGINLARDA 21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yunanistan’da Viotia’da 21 Ağustos’ta bir çoban ile Meriç bölgesindeki Lefkimi’de bir göçmen yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos’ta Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2’si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.

Göçmene ait olduğu sanılan başka bir cesedin 25 Ağustos’ta Dadia ormanlık alanında bulunmasıyla yangınlarda ölenlerin sayısı 21’e yükselmişti.

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