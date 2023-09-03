Meral Akşener: Kaç kilo ettiğimizi bu seçimde göreceğiz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’da partisinin il başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Parti binasında, “Gerçekten insanlara dokunulduğu bir dönemin startını veriyorum, 15 Eylül'de de yine il il, ilçe ilçe dolaşmaya, milletimle kucaklaşmaya başlıyorum” şeklinde konuşan Akşener, şunları kaydetti;

“Bir seçim geçirdik. Suçladılar, suçlandık. Kabulümdür. Bunun sorumlusu sadece ben ya da diz değil, hepimiziz. Ama yine ben bütün sorumluluğumu kabul ediyorum. Yalnız şunu söylemeden geçmeyeyim.

‘İYİ Partililer çalışmadı' sözü kuyruklu bir yalandır. Çalıştık, hem de çok çalıştık ancak sonuç olarak biz cezalandırıldık.

Seçmen velinimettir, verdiği karar başımızın tacıdır. Yüzde 9.67 oy aldık. 16-17 bekliyorduk. Aradaki fark bize kesilen cezâdır. Ama ‘çalışmadılar' diyerek partililerime saygısızlık edeni çarparım.”

YEREL SEÇİMLER

“Konuşmasında yerel seçimlere de vurgu yapan Akşener, Bursa'nın da ayrı bir değer olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“İşte bugün burada seçimler için ‘Vira bismillah' diyoruz. İlk adayımızı da açıklıyorum. Orhaneli Belediye Başkan Adaylığı İlçe Balkan'ımız Mümtaz Aslan'a hayırlı olsun.

Bilinsin ki; Her ilçede adayımız olacak. Bu seçimde kendimizin kaç kilo olduğumuzu göreceğiz.

Bu bir anlamda neredeyse referandumdur, milletimize bunu anlatacağız. Onun bunun ağız kokusunu çekmeden, başımız öne eğilmeden kaç kilo ettiğimizi bu seçimde göreceğiz.

Artısı eksisi ne olur göreceğiz, merak etmeyin sonucun sorumlusu benim, gereğini de yaparım.”