Spor

PSG deplasmanda Lyon'u ezdi geçti

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, deplasmanda Lyon’u 4-1 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa PSG Lyon

HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, deplasmanda Olympique Lyon'a konuk oldu.

Parc Olympique Lyonnais'da oynanan maçı PSG 4-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Mücadelenin 4. dakikasında Mbappe'nin penaltısı ile öne geçen PSG, 20'de Hakimi, 38'de Asensio ve 45+1'de yeniden Mbappe'nin golleriyle fark 4'e çıktı.

74'de Tolisso'nun golüyle ümitlenen Lyon, sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

Bu sonuçla PSG 8 puana yükselirken Lyon ise 1 puanda kalarak henüz galibiyetle tanışamadı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv