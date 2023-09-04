Ekonomi

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endekslerini yayımladı.
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türkiye TÜİK Enflasyon

HABER MERKEZİ

TÜİK’e göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE yüzde 7,32 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyordu.

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