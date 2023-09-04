Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Odessa’ya drone saldırısı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yapacakları görüşmeye saatler kala Rusya, Ukrayna'nın Odessa yakınlarındaki ülkenin en büyük tahıl ihracat limanların dan birine drone saldırıları düzenledi.

Pazartesi günü erken saatlerde Ukrayna Hava Kuvvetleri, Odessa bölgesinde Tuna nehri üzerine kurulu İzmail Limanı yakınlarında yaşayanlara sığınaklara gitme uyarısında bulundu.

Saldırı sonrasında Odessa Valisi Oleh Kipler 17 drone’nin düşürüldüğünü fakat saldırıda liman altyapısının önemli ölçüde zarar gördüğünü açıkladı.

Kipler Telegram hesabından "17 drone hava kuvvetlerimiz tarafından düşürüldü. Fakat ne yazıkki hedefi vuranlar da oldu. Izmail civarında bazı konutlar, depolar, fabrikalar, tarım ve sanayi aletleri zarar gördü" açıklamasında bulundu.

Kiper ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığın duyurdu.

Temmuz 2022'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye arabuluculuğunda kurulan Tahıl Koridoru'ndan 36 milyon ton civarında tahıl dünya pazarlarına ulaştırılmıştı.

Fakat kendi gıda ve gübre ihracatının engellemelerle karşılaştığını söyleyen Moskova, anlaşmayı uzatmaktan vazgeçti.

O tarihten sonra da Ukrayna'nın ana tahıl ihracat yolu haline gelen Tuna nehri üzerindeki limanlara yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Pazar günü de Rusya, Tuna nehri üzerindek bir diğer önemli liman olan Reni'ye saldrı düzenledi. Bu saldırıda liman altyapısı zarar görürken iki kişi de yaralandı.

Tahıl koridoru anlaşması, Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesinin de ana gündem maddelerinden biri olacak.