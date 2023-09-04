Hükümet Sözcüsü: Irak hükümeti Kürdistan Bölgesi halkına karşı ‘aç bırakma’ siyaseti yürütüyor

ERBİL(K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, düzenlediği basın toplantısıyla Irak hükümeti tarafından gönderilmesi gereken bütçe ve memur maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, toplantıda yaptığı konuşmada “Irak hükümetinde gördüğümüz şey, aç bırakma siyaseti ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarını siyasi meselelerle karıştırmaktır” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin müzakerelerin en başından federal hükümetle imzalanan anlaşmalara bağlı kaldığını vurgulayan Peşewa Hewremani, “Anlaşmalara bağlı kalmayan taraf Irak hükümetidir” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin aylık 500 milyar dinar gönderme kararını da değerlendiren Hükümet Sözcüsü Hewramani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin memur maaşlarını ödemesi için 940 milyar dinara ihtiyacı var, Irak hükümetinin göndereceği miktar maaşlar için yetmez” değerlendirmesinde bulundu.