Politika

Hükümet Sözcüsü: Irak hükümeti Kürdistan Bölgesi halkına karşı ‘aç bırakma’ siyaseti yürütüyor

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi halkına karşı ‘aç bırakma’ siyaseti yürüttüğünü söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşewa Hewramani Irak hükümeti tepki bütçe

ERBİL(K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, düzenlediği basın toplantısıyla Irak hükümeti tarafından gönderilmesi gereken bütçe ve memur maaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, toplantıda yaptığı konuşmada “Irak hükümetinde gördüğümüz şey, aç bırakma siyaseti ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarını siyasi meselelerle karıştırmaktır” dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin müzakerelerin en başından federal hükümetle imzalanan anlaşmalara bağlı kaldığını vurgulayan Peşewa Hewremani, “Anlaşmalara bağlı kalmayan taraf Irak hükümetidir” ifadelerini kullandı.

Irak hükümetinin aylık 500 milyar dinar gönderme kararını da değerlendiren Hükümet Sözcüsü Hewramani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin memur maaşlarını ödemesi için 940 milyar dinara ihtiyacı var, Irak hükümetinin göndereceği miktar maaşlar için yetmez” değerlendirmesinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv