Putin ile Erdoğan’dan tahıl koridoru mesajı

HABER MERKEZİ

Putin, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini ve geçen yıldan bu yana önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Görüşmede tahıl meselesini ele alacaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere açık olduğunun altını çizdi. Rusya lideri, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmeyi planladığınızı biliyorum. Bu konuda müzakerelere açığız. Görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili meseleler de istişare edilecek" diye konuştu.

Moskova ve Ankara'nın Türkiye'de doğalgaz transfer merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmeleri yakında tamamlayacağını beklediğini kaydeden Putin, "İlerleme kaydettik ve yakın zamanda müzakereleri tamamlayacağımızı umuyorum, böylece bölgemizde enerjiyle ilgili durumu daha istikrarlı ve dengeli hale getireceğiz" dedi.

'AKKUYU’DA İLK ÜNİTE 2024'TE DEVREYE GİRECEK'

Putin, Mersin'de inşasına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin takvime göre ilerlediğini ve ilk güç ünitesinin 2024'te devreye gireceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Akkuyu NGS'nin yapımı devam ediyor. Birinci parti Rus nükleer yakıtının Akkuyu'ya tesliminden sonra artık Türkiye kelimenin tam anlamıyla nükleer kulübünün üyesi oldu. Her şey takvime göre ilerliyor, gelecek yıl birinci güç ünitesini devreye alacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: PUTİN İLE GÖRÜŞMEMİZDEN SONRA TAHIL KORİDORU KONUSUNDA VERİLECEK MESAJ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK

Erdoğan, tahıl koridoru konusunda ikili görüşmenin ardından verilecek mesajın önemli olacağını vurgulayarak, "Özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" dedi.

Erdoğan ayrıca iki ülke Merkez Bankası başkanlarının da görüşeceğini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

“Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir dönemdeyiz.

Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde, yerli para birimine adım atma noktasında da önemli.

Sizin bu daveti yapmış olmanız ve heyetimi mutlu etmiştir. Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler devam ediyor.

Tahıl koridoru konusunda yapacağımız görüşmeden sonra (Putin'le) dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak.

Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor.”