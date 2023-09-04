Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Irak’ı diktatörlük dönemine döndürmek isteyenlere boyun eğmeyeceğiz

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan halkı, Irak’ı diktatörlük dönemine döndürmek isteyenlerin hiçbir baskı ve tehdidine boyun eğmeyecektir” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Kanada

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Tom Kmiec başkanlığındaki Kanada Parlamentosu heyetini kabul etti.

Görüşme sonrası Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan, özellikle DAİŞ terörüyle mücadelede verdikleri destek ve yardımlar için Kanada’ya teşekkür etti.

Irak’taki son gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi, tüm sorumluluklarını anayasal çerçevede yerine getirmiştir ancak ne yazık ki gayrimeşru ve anayasa aykırı bir şekilde Kürdistan halkının hakları ihlal edilmektedir” dedi.

Başbakan, Irak hükümetini oluşturan taraflar arasında varılan anlaşma ve Irak Parlamentosu’nda kabul edilen hükümet programına da saygı duyulmadığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan halkı hiçbir şekilde meşru ve anayasal haklarından taviz vermeyecek, Irak’ı diktatörlük, baskı ve Kürdistan halkını sindirme dönemine döndürmek isteyenlerin hiçbir baskı ve tehdidine de boyun eğmeyecektir” ifadesini kullandı.

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