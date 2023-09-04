Şaxewan Abdullah: Kerkük'teki 30 gençten 26'sını serbest bıraktırdık

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Kerkük’teki protestolarda Irk güvenlik güçleri tarafından gözaltına Kürt gençlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdullah şöyle konuştu:

“Dün 30 gençten 26’sını genci serbest bıraktırdık, 4 kişi kaldı, 2'sinin tabanca taşıdığı söyleniyor, olayın takipçisiyiz. Diğer dört kişinin serbest bırakılması için çalışıyoruz.”

Abdullah ayrıca, bugün Kerkük Irak güvenlik güçleri tarafından şehit edilenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Abdullah şunları söyledi:

“Gençlerimiz haksız yere şehit edildiler. Irak Başbakanı ile yaptığımız görüşmede kendisine Kerkük'te yaşananların kabul edilemez olduğunu, Hewice’den insanların Kerkük'ün Kürt mahallelerine gelip Kürtleri tahrik ve rahatsız etmeye haklarını olmadığını ve bunun için hükümetin hiçbir adım atmadığını ifade ettik.”



Şaxewan Abdullah şöyle devam etti:

“Bu gençlerin öldürülmesinde parmağı olan herkesin cezalandırılmasını talep ettik. Konuyla ilgili olarak, Irak Başbakanı, üst düzeyde komutanların değiştirileceği ve olaya ilişkin ciddi soruşturmalar yapılacağı söyledi. Ayrıca Irak Başbakanı mağdurların tazminatını ödeyecekleri sözünü de verdi.”