Suriye'den Türkiye açıklaması: Tek yol Türkiye’nin çekilmesi

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri eski durumuna döndürmenin tek yolunun Suriye'nin kuzeyindeki işgalden çekilmek olduğunu biliyor" diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, atin Amerika Ülkeleri Arap Kurumları Federasyonu’nun (VIA Arab) 50. Olağanüstü konferansının Şam Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerine katıldı. Burada bir konuşma yapan Mikdad, Türkiye'ye de değindi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Mikdad, konferansta yapığı konuşmada, “Suriye’nin kuzeyindeki Türk işgali bitecek ve Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkileri eski durumuna döndürmenin tek yolunun bu işgalden çekilmek olduğunu biliyor” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, ABD'nin 'Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal ettiğini, zenginliklerini yağmaladığını ve bölücü terör gruplarına destek verdiğini' de söyledi.

Faysal Mikdad, Suriye’nin 12 yıl sonra Arap Birliği’ne dönüşünden sonraki geleceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak ise "Hiçbir zaman ortak Arap eyleminin kapsamı dışında kalmadık ve eğer Amerika, İsrail işgali ve onların araçları, Suriye’yi kendi milletinden ayırabileceklerine inanıyorlarsa, o zaman yanılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mikdad, “Latin Amerika ülkeleriyle en iyi ilişkileri kurma çabamızı teyit ediyoruz, ancak bize ve bu ülkelerden bazılarına uygulanan ekonomik yaptırımlar buna engel oluyor” dedi.

ESAD’IN AÇIKLAMALARI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ağustos ayında verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası görüşmesine değinerek, "Hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi, Erdoğan'ın hedefi ise Türkiye'nin Suriye'yi işgalini meşru kılmak" ifadelerini kullanmış, "Neden Erdoğan'la buluşacakmışım? Bir şeyler içmek için mi?" diye sormuştu. Esad, "Suriye'deki terör Türkiye'den kaynaklanıyor" demişti.

Tamamı yayınlanmadan bir gün önce bir kısmı yayınlanan söyleşide Esad'ın Erdoğan ile görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandığı aktarılmıştı: "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez."