Politika

WSJ: Çin'in ABD askeri üslerine sızması endişeleri artırdı

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Çin vatandaşları bazen turist gibi davranarak son yıllarda ABD'deki çeşitli askeri üslere ve hassas bölgelere 100'den fazla kez girdi.
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ABD Çin New Mexico Florida

HABER MERKEZİ

The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin vatandaşları bazen turist gibi davranarak son yıllarda ABD'deki çeşitli askeri üslere ve hassas bölgelere 100'den fazla kez girdi.

Yetkililer bu olayları potansiyel casusluk tehditleri olarak nitelendirirken, gazete, Savunma Bakanlığı, FBI ve diğer kurumların geçtiğimiz yıl, ABD askeri üslerine izinsiz girme girişimleri nedeniyle bir inceleme yaptığını aktardı.

Haberde sızma olaylarının New Mexico'daki ABD füze menzili alanını geçmeye çalışan Çinli vatandaşlardan, Florida'daki ABD hükümetinin füze fırlatma sahası yakınındaki çamurlu sularda yüzen dalgıçlara kadar uzandığı belirtildi.

Ayrıca, konu hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin aktardığına göre, turistik yerlerin sayısının az olduğu kırsal bölgelerde meydana gelen bu hadiselerin, Çin hükümetine rapor vermesi gereken Çin vatandaşlarıyla ilgili olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, WSJ’in haberine ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Yaşanan olaylar, Washington ve Pekin'in, Çin'e ait olduğundan şüphelenilen bir yüksek irtifa casus balonunun ABD'yi geçip Şubat ayında Doğu Yakası açıklarında düşürülmesinin ardından yükselen gerilimi yatıştırmak için geçici adımlar attığı bir zamana denk geldi.

 

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