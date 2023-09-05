Sağlık

Biden’ın eşi Jill Biden coronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden coronavirüse yakalandı.
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ABD Jill Biden Coronaviris Joe Biden

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray’da aylar sonra coronavirüs alarmı verildi.

Biden’ın eşi Jill Biden’ın yapılan coronavirüs testi pozitif çıktı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu gelişme üzerine Başkan Joe Biden’a da test yapıldı.

Biden’ın testi negatif çıkarken ABD Başkanı'na hafta boyunca düzenli olarak test yapılacağı ve semptomların kontrol edileceği açıklandı.

Biden, 2022 yılının temmuz ayında coronavirüse yakalanmıştı.

G-20 Zirvesi için Perşembe Günü Hindistan’a gitmesi planlanan Biden’ın programında bir değişiklik olup olmayacağı duyurulmadı.

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