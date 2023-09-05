Politika

İki gerilla örgütü çatıştı: 16 ölü

Kolombiya'da silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki çatışmada 16 kişi öldü.
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dünya Kolombiya FARC ELN Çatışma

HABER MERKEZİ

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı kırsal alanda silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Silahlı örgüt ELN ile eski FARC mensupları arasındaki silahlı çatışmada, iki taraftan 16 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların olduğu bölgelerde yaşayanların korkuyla evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçtığı belirtildi.

5 AĞIR YARALININ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, FARC muhaliflerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yardım talep ettiği ve durumları ağır 5 yaralılarının olduğu bildirildi.

ICRC’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise örgütün ayrım gözetmeksizin herkese yardım etmeye çalıştığı belirtilirken, “Yaralılar dahil herkesin korunması gerekiyor. Uluslararası insani hukuk kapsamında insanların çatışma bölgesinden tahliye edilmesi elzem” ifadesine yer verildi.

1 YILDA 400 KİŞİ ÖLDÜ

Venezuela sınırında yer alan Arauca, ELN’nin Kolombiya hükümetiyle yürüttüğü barış müzakerelerinde önemli bir bölge olarak geçiyor.

Ombudsman Ofisine göre, Kolombiya’yı saran şiddet sarmalının merkez üssüne dönüşen Arauca’da geçen yıldan bu yana 300 ila 400 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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