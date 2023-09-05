LPG'ye büyük zam

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin ve motorinin ardından otogaza (LPG) zam geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1.31 TL fiyat artışı gerçekleşti.

Benzin ve motorinde herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.

Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.

Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37.89, İzmir’de 38.61, Ankara’da ise 38.42 TL.