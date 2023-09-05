Kürdistan Bölgesi’nden BAE’ye bin ton patates ihraç edildi

ERBİL (K24)

Patates üreticisi ve ihracatçısı K.H. firması sahibi Beşar Mişir K24’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz ayın başından beri Kürdistan Bölgesi’nden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yaklaşık bin ton sanayi tipi patates ihraç edildi” dedi.

7 Ağustos’ta Erbil’de BAE’ye 5 bin ton patates ihracatı için imza töreni yapılmıştı.

Beşar Mişir, BAE’ye patates ihracatının sürdüğünü ve her hafta konteynerler içinde 300 ila 400 ton patatesin gönderildiğini söyledi.

Sözleşmenin 5 bin ton patatesi kapsadığını ancak bu oranın artabileceğini belirten Mişir, “Kürdistan patatesine talebin arttığını görürsek, daha fazla ürün ihraç etmeye hazır olacağız” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre bu yıl çiftçinin yetiştirdiği patates 700 bin ton dolayında. Bunun 500 bin tonu Duhok’un Berdereş ilçesine bağlı Nawkur bölgesinde yetiştirildi.

Yetiştirilen patatesin 100 ila 150 tonu sanayi tipi patates ve cips gibi ürünlerin yapımında kullanılıyor.

K24’e konuşan Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri, “Kürdistan Bölgesi çiftçisinin yetiştirdiği patatesin BAE’ye ihracatı, Başbakan Mesrur Barzani’nin emek ve çabaları ile BAE Başkonsolosu’yla yapılan işbirliğinin sonucudur” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin “eşsiz tarım ürünlerine” sahip olduğunu belirten Şukri, bu yıl üzüm, elma ve incir gibi ürünlerin Körfez ülkelerine ihracatı için çalıştıklarını kaydetti.