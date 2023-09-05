Politika

Erbil Valisi, ‘kardeş şehir’ protokolünü imzalamak üzere Nashville’de

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, kardeş şehir protokolünü imzalamak üzere beraberindeki heyetle ABD’nin Nashville kentine gitti.
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kürdistan Erbil Nashville

ERBİL (K24)

Nashville ile Erbil arasında kardeş protokolünü imzalamak, ilişkileri geliştirmek ve bir dizi görüşmede bulunmak üzere ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentine giden Vali Omed Xoşnaw’ı Nashville Belediye Başkanı John Cooper ve kent yetkilileri karşıladı.

Erbil Valiliği’nin açıklamasına göre Vali Xoşnaw, sıcak karşılamadan dolayı ev sahiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı John Cooper başkanlığındaki Nashville Kent Konseyi heyeti 20 Mayıs 2023’te Erbil’e ziyarette bulunmuştu. Bir dizi görüşmede bulunan heyetin ABD’ye dönüşü sonrası Kent Konseyi’nde yapılan oylamada, Erbil ile kardeş şehir olunması önerisi kabul edilmişti.

Erbil ile Nashville arasında kardeş şehir protokolünün imzalanmasıyla Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil, Nashville’in dünyadaki 10’uncu, Ortadoğu’daki ilk kardeş şehri olacak.

Vali Xoşnaw, protokolün imzalanmasıyla birlikte iki kent arasında kültür, belediyecilik, eğitim, sağlık, sanat ve spor alanında ilişkilerin gelişeceğini vurguladı.

25 binden fazla Kürt’ün yaşadığı Nashville, “Küçük Kürdistan” olarak tanımlanıyor.

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