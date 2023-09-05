Politika

Gözlemevi: Minbic’deki saldırıda 4 Asayiş görevlisi hayatını kaybetti

Minbic’in bir köyüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 Asayiş görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan Minbic saldırı asayiş silahlı gruplar Çatışma

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece Minbic kırsalındaki Himer Labada köyünde kimliği belirsiz silahlı bir grubun Asayiş devriyesine saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda biri yetkili olmak üzere 4 Asayiş görevlisi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalefetine bağlı silahlı grupların kontrolündeki bölgeler ile Minbic Askeri Konseyi kontrolündeki bölgeler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Minbic Askeri Konseyi dün, son 4 günde gerçekleştirilen saldırılarda silahlı gruplardan 26 kişinin öldürüldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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