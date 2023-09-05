SOHR: DSG ile Arap aşiretleri çatışmalarında ölü sayısı 71’e yükseldi

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27 Ağustos’tan bu yana Demokratik Suriye Güçleri (DSG), tarafından Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil’in tutuklanması sonucu iki taraf arasında çatışmalar yaşanıyor.

El Xebil’le yönelik uyuşturucu madde ticaretine karıştığı, güvenlik durumunu kötü yönettiği ve Suriye rejimiyle ilişkide bulunduğu suçlamaları yapıldı. El Xebil’in tutuklanmasıyla başlayan gerginlik ve çatışmalarda şimdiye kadar çoğunluğu DSG savaşçısı 71 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 9 sivilin de olduğu kaydedildi.

Century International kuruluşunun Suriye çalışmalarında görevli Aron Lund, AFP’ye yaptığı açıklamada, şimdiye kadar gerçek bir değişiklik görmediğini ve yaşananların daha çok iç sorunlardan kaynaklanıp net olmadığını söyledi.

Aron Lund, çatışmaların genişlemesi halinde “hassas” olarak nitelediği bölgelerde Kürt-Arap ilişkilerinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, hiçbir tarafın yaşanan gerginlikte çıkarı olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD’li yetkililer, DSG ve Arap aşiretleriyle bir toplantı yaparak, şiddetin bir an önce azaltılması çağrısında bulunmuş, dış güçlerin Deyr ez-Zor’u karıştırabileceği uyarısı yapmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Türkiye destekli güçler de DSG kontrolündeki bölgelere saldırıda bulunarak, Deyr ez-Zor’daki gruplara destek verdiklerini bildirmişti.

Öte yandan DSG ise Arap aşiretleriyle hiçbir sorunlarının olmadığını ve ilişkilerinin sürdüğü mesajını vermişti.

Irak ile Suriye sınırında bulunan Deyr ez-Zor vilayetinde nüfusun büyük bölümünü Arap aşiretleri oluşturuyor.