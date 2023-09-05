KERKÜK (K24)

Şaxewan Abdullah, “Irak'ın bütçe yasası şovenist bir üslupla yazılmıştır” dedi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, başkent Erbil’de düzenlediği basın toplantısında bütçe yasasına göre Bağdat'ın sadece Kürdistan Bölgesi memur maaşları için ayda 750 milyar dinar göndermesi gerektiğini söyledi.

Irak'ın bütçe yasasının Kürdistan Bölgesi'nin haklarına karşı şovenist bir yaklaşımla yazıldığını ifade eden Abdullah, yasanın, mali bir tasarı olmaktan öte siyasi bir sorunla kuşatıldığını belirtti.

Abdullah, “Irak bütçe yasasına göre Bağdat'ın sadece memur maaşları için ayda 750 milyar dinar göndermesi gerekiyor” dedi.

Kerkük'teki duruma ilişkin de konuşan Şaxewan Abdullah, aralarında Kürtlerin de bulunduğu bazı tarafların Kerkük'teki barışçıl gösterileri güvenlik güçlerine ateş açarak bozmak ve Kerkük Kürtlerinin mesajının ulaşmasına engel olmak istediğini söyledi.