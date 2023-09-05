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Erbil’de yüzlerce çeşit uyuşturucu madde yakılarak imha edildi

Erbil'de yüzlerce çeşit uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.
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kürdistan Erbil uyuşturucu madde

ERBİL (K24)

Erbil'de yüzlerce çeşit uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü'nden bir yetkili, “Bu yılın ilk 7 ayında uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı suçlamasıyla 756 kişi tutuklandı” dedi.

Uyuşturucu maddelerin imha edilmesi basın mensupları tarafından da takip edildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürü Ahmed Muhammed, imha edilen uyuşturucu maddelerin çoğunun komşu ülkelerden kaçak yollarla Kürdistan Bölgesi’ne girdirildiğini söyledi.

Muhammed, yılnaşından bu yana 276’sı uyuşturucu taciri ve 485’i uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 756 kişiyi tutukladıklarını bildirdi.

 

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