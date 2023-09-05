Londra'daki Kürt Diasporası Kerkük'e destek gösterisi yaptı

LONDRA (K24)

Londra'daki Kürt Diasporası, Kerkük halkına destek vermek ve kentteki Kürt vatandaşların katledilmesini kınamak amacıyla Irak’ın Londra Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Protestocular ayrıca Irak hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne federal bütçeden sağlanan hakların gönderilmemesi konusundaki tutumunu da kınadı.

Ayrıca göstericiler Londra'daki Irak Büyükelçiliği'ne, Kerkük'teki Kürtlerin durumu ve Irak'ın Kürdistan Bölgesi’nin haklarına yönelik tutumuyla ilgili bir mektup da iletmek istediklerini bildirdi.

K24’e konuşan göstericiler, Kerkük'te yaşananların, Irak'ın farklı dönemlerinde Kürtlere yönelik soykırım süreçlerinin bir uzantısı olduğunu vurgulayarak, sivil bir gösteri sırasında Londra'daki Irak büyükelçisine bir protesto mesajı iletmek istediklerini vurguladılar.

Protestoya katılan Kolombiyalı bir gösterici, K24’e yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi ile Kolombiya’nın Pasevik Bölgesi ortak kadere sahip olup, kurtuluş ve bağımsızlık talep etmektedir. Kerkük'ün bir Kürdistan şehri ve kentte Irak ordusu, Haşdi Şabi ve siyasi partilerin Kürtlere karşı yaptıkları suç” dedi.