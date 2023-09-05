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TSK’dan Pişder’de hava saldırısı

K24 muhabiri, Türkiye’ye ait savaş uçağının Bokriskani köyünde PKK’lilere ait bir aracı hedef aldığını belirtti.
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kürdistan TSK PKK Pişder Kandil Dağı

PİŞDER (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçağı Kandil Dağı eteklerinde Raperin idaresine bağlı Bokriskani köyünde saldırı düzenledi.

K24 muhabiri, Türkiye’ye ait savaş uçağının Bokriskani köyünde PKK’lilere ait bir aracı hedef aldığını belirtti.

Bombalama sonucu maddi hasarın oluştuğu bildirilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi edinilmedi.

K24’e konuşan Pişder Kaymakamı Bekir Bayiz, saldırı neticesinde oluşan hasarı henüz bilmediklerini belirtti.

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