Politika

Bakanlar Kurulu’nda gündem Bağdat’ın göndereceği 500 milyar dinar

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Bağdat’ın göndereceği 500 milyar dinar ve maaş ödemeleri gündemiyle toplanıyor.
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kürdistan Bakanlar Kurulu

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda Erbil-Bağdat görüşmeleri ve 500 milyar dinarın gönderilmesi ana gündem maddeleri olacak.

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani daha önce yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında memur maaşlarının nasıl ödeneceği konusunun masaya yatırılacağını belirtmişti.

Hewramani, Başbakan Mesrur Barzani’nin Maliye Bakanı’yla görüştüğünü ve gelecek parayla ilk olarak memur maaşları ödemelerinin gerçekleştirilmesini söylediğini kaydetti.

Irak Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, Erbil ile Bağdat arasında bütçe yasasıyla ilgili teknik sorunlar çözülene kadar Kürdistan Bölgesi’ne 3 ay vadeyle 500 milyar dinar borç verilmesi kararı alınmıştı.

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