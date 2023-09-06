Pentagon’dan Deyr ez-Zor mesajı: DAİŞ yenilene kadar Suriye’de kalacağız

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, dün yaptığı basın açıklamasında Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde yaşanan çatışmalara değindi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Ryder, DAİŞ’in yenilgiye uğratılması ve istikrarın sağlanması konusunda Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“DAİŞ’i yenmek tek odak noktamız olmaya devam ediyor” diyen Ryder, gerilimin DAİŞ’in yeniden canlanma riskini artırdığını ifade etti.

Pentagon yetkilisi, “Geçen hafta da söylediğim gibi, bölgenin istikrarsızlıkla ve şiddetle karakterize edildiğinin farkındayız. Burada (Suriye’de) kalacağız, biliyorsunuz. DAİŞ’i yenilgiye uğratma misyonuna odaklanmaya ve yerel/bölgesel ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, bölgede çok fazla aktör olduğunun da altını çizdi.

DEYR EZ-ZOR’DAKİ ÇATIŞMALAR

27 Ağustos’tan bu yan DSG tarafından Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil’in tutuklanması sonucu iki taraf arasında çatışmalar yaşanıyor.

El Xebil’le yönelik uyuşturucu madde ticaretine karıştığı, güvenlik durumunu kötü yönettiği ve Suriye rejimiyle ilişkide bulunduğu suçlamaları yapıldı. El Xebil’in tutuklanmasıyla başlayan gerginlik ve çatışmalarda şimdiye kadar çoğunluğu DSG savaşçısı 71 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 9 sivilin de olduğu kaydedildi.

Century International kuruluşunun Suriye çalışmalarında görevli Aron Lund, AFP’ye yaptığı açıklamada, şimdiye kadar gerçek bir değişiklik görmediğini ve yaşananların daha çok iç sorunlardan kaynaklanıp net olmadığını söyledi.

Aron Lund, çatışmaların genişlemesi halinde “hassas” olarak nitelediği bölgelerde Kürt-Arap ilişkilerinin olumsuz etkilenebileceğini belirterek, hiçbir tarafın yaşanan gerginlikte çıkarı olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD’li yetkililer, DSG ve Arap aşiretleriyle bir toplantı yaparak, şiddetin bir an önce azaltılması çağrısında bulunmuş, dış güçlerin Deyr ez-Zor’u karıştırabileceği uyarısı yapmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Türkiye destekli güçler de DSG kontrolündeki bölgelere saldırıda bulunarak, Deyr ez-Zor’daki gruplara destek verdiklerini bildirmişti.

Öte yandan DSG ise Arap aşiretleriyle hiçbir sorunlarının olmadığını ve ilişkilerinin sürdüğü mesajını vermişti.

Irak ile Suriye sınırında bulunan Deyr ez-Zor vilayetinde nüfusun büyük bölümünü Arap aşiretleri oluşturuyor.