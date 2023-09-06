Politika

Suudi Arabistan’da gözaltına alınan iki Kürdistan Bölgesi vatandaşı serbest bırakıldı

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi, Suudi Arabistan’da gözaltına alınan iki vatandaşın serbest bırakılmasının sağlandığını açıkladı.
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ERBİL (K24)

Dış İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, 5 Eylül günü, Suudi Arabistan nezdinde yapılan girişimler sonucu Sebah Muhammed Musa ve Salar Kerim Aziz isimli vatandaşların serbest bırakılmasının sağlandığı ve bugün Erbil’de yakınlarına kavuştuğu bildirildi.

İki vatandaşın 12 Ağustos günü Taif kentinde Suudi polisi tarafından gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu vatandaşların Taif kentinde bir futbol müsabakasını izlemek isterken gözaltına alındığı ve hiçbir suça karışmadığı, gözaltı sebebinin de vatandaşların ülkenin kurallarını bilmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre iki Kürt vatandaş, umre vizesiyle Suudi Arabistan’a gitmiş ve bir futbol maçını izlemek isterken gözaltına alınmıştı.

Dış İlişkiler Ofisi, sorunun çözülmesinde katkı sundukları için Irak’ın Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğu’na yardım ve işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

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