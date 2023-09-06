Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya ABD Ukrayna Antony Blinken Kiev

HABER MERKEZİ

Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.

Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

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Blinken, Ukrayna Dişişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi (Foto: AFP)

 

 

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