Politika

Sudani’den Kürdistan Bölgesi’ne ‘Erbain’ teşekkürü

Irak Başbakanı Sudani, şu ana kadar Erbain yürüyüşüne 22 milyon kişinin katıldığını söyledi.
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Irak Muhammed Şiya Sudani Erbain Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İmam Hüseyin'in kırkı (Erbain) dolayısıyla yaptığı hazırlıklardan dolayı Kürdistan Bölgesi'ni övdü.

Sudani düzenlediği basın toplantısında İmam Hüseyin’in şehadetinin yıldönümünün kırkı dolayısıyla Kerbela ziyaretçilerine yönelik tutum ve hazırlıklarından dolayı Kürdistan Bölgesi’ni övdü.

Ziyaretçilerin sayısının eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını kaydeden Sudani, şu ana kadar Erbain yürüyüşüne 22 milyon kişinin katıldığını söyledi.

K24’e konuşan Yüksek Hazırlık Komitesi Başkanı Mesud Bateli, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Erbain ziyaretçilerini karşılamak için tüm bakanlıklardan ve ilgili taraflardan oluşan üst düzey bir komite oluşturdu” demişti.

Bateli, Kürdistan Bölgesi’nde ziyaretçiler için istasyonlar kurulduğunu bildirdi.

Her yıl İmam Hüseyin’in şehit olduğu gün olan Aşure’nin 40’ıncı gününde Necef’ten yürümeye başlayanlar Kerbela’da İmam Hüseyin ve kardeşi Ebu’l Fadl Abbas’ın türbelerini ziyaret ediyor.

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